Σοκ έχει προκαλέσει το φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλοίο Blue Star Chios, με έναν 20χρονο ασκούμενο μηχανικό να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε συρόμενη πόρτα του γκαράζ του πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς.
Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε ο άτυχος νέος εκεί και πώς εγκλωβίστηκε, είναι πολλά. Σύμφωνα με συναδέλφους του, η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει και κλείνει είτε με κεντρικό χειρισμό από την γέφυρα, είτε με τοπικό χειρισμό, κάτι που πιθανόν έκανε, με αποτέλεσμα -άγνωστο πως- να μην προλάβει να περάσει και η πόρτα να τον συνθλίψει.
«Είδαν ένα παλικάρι να έχει συνθλιβεί. Ο θώρακας είχε συνθλιβεί και σε πολλά σημεία στα πόδια», είπε μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Η εικόνα που περιέγραψε, είναι τραγική, αλλά ακόμα πιο αδιανόητο είναι το παιχνίδι της, καθώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά του. Οι Λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Οι συνάδελφοι και οι οικείοι του είναι απαρηγόρητοι και βάζουν αμείλικτα ερωτήματα. Κατά πόσο ήταν εξοικειωμένος με τον χειρισμό της πόρτας; Είχε εκπαίδευση; Αλλά ακόμη κι αν δεν είχε εκπαίδευση, η πόρτα αυτή θέλει κάποιον χρόνο μέχρι να κλείσει, ενώ υπάρχει φωτεινή και ηχητική προειδοποίηση, ότι κλείνει η πόρτα. Πώς τον εγκλώβισε χωρίς να προλάβει να απομακρυνθεί;
Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός
Στο μεταξύ στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
«Φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι»
Ξάδελφος του 20χρονου ναυτικού μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News και είπε: «Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μία ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Να ξεκινήσει να κάνει εκεί τη δουλειά του. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Tι να σας πω τώρα; Ότι πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Τι να σας πω; Ότι δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα; Όλοι είμαστε χαμένοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται, πραγματικά. Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι και όλα αυτά, αλλά ήθελε πολύ να πάει. Είχε μιλήσει με ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του βιντεοκλήση “πώς είναι;” του λέει, λέει: “Φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε: “Μήπως δεν αντέξω;”, αλλά τελικά είπε: “Είδες; Αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”».