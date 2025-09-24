Σοκ έχει προκαλέσει το φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλοίο Blue Star Chios, με έναν 20χρονο ασκούμενο μηχανικό να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε συρόμενη πόρτα του γκαράζ του πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε ο άτυχος νέος εκεί και πώς εγκλωβίστηκε, είναι πολλά. Σύμφωνα με συναδέλφους του, η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει και κλείνει είτε με κεντρικό χειρισμό από την γέφυρα, είτε με τοπικό χειρισμό, κάτι που πιθανόν έκανε, με αποτέλεσμα -άγνωστο πως- να μην προλάβει να περάσει και η πόρτα να τον συνθλίψει.

«Είδαν ένα παλικάρι να έχει συνθλιβεί. Ο θώρακας είχε συνθλιβεί και σε πολλά σημεία στα πόδια», είπε μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Η εικόνα που περιέγραψε, είναι τραγική, αλλά ακόμα πιο αδιανόητο είναι το παιχνίδι της, καθώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά του. Οι Λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Οι συνάδελφοι και οι οικείοι του είναι απαρηγόρητοι και βάζουν αμείλικτα ερωτήματα. Κατά πόσο ήταν εξοικειωμένος με τον χειρισμό της πόρτας; Είχε εκπαίδευση; Αλλά ακόμη κι αν δεν είχε εκπαίδευση, η πόρτα αυτή θέλει κάποιον χρόνο μέχρι να κλείσει, ενώ υπάρχει φωτεινή και ηχητική προειδοποίηση, ότι κλείνει η πόρτα. Πώς τον εγκλώβισε χωρίς να προλάβει να απομακρυνθεί;

Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός

Στο μεταξύ στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.