Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο σημερινό δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναυτεργάτη.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries, σε ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν τη συντριβή και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια του συναδέλφου τους, δηλώνοντας πως παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη. “Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη”, αναφέρουν σχετικά.

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και κινητοποιήσεων στον ναυτεργατικό χώρο.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις σωματείων

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο, η οποία ξεκίνησε στις 11:00 σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 11:00 αύριο, επισημαίνοντας πως το πλοίο δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος. Παράλληλα, τα σωματεία καλούν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Η ΠΕΝΕΝ, με δική της ανακοίνωση, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκείς ελέγχους. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Ο 20χρονος καθαριστής μηχανής εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου, με τις ακριβείς συνθήκες να παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του πληρώματος για τον απεγκλωβισμό του και τη χορήγηση πρώτων βοηθειών, ο ναυτεργάτης μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.