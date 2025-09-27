Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι έδωσε εντολή για τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με την πρωτοπόρο της αεροπορίας Αμέλια Έρχαρτ, το αεροπλάνο της οποίας εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ επιχειρούσε τον γύρο του κόσμου το 1937.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επισημαίνει πως το μυστήριο που περιβάλλει την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. «Δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλα τα κρατικά αρχεία που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ, το τελευταίο ταξίδι της και οτιδήποτε την αφορά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η Αμέλια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό (σ.σ. από τον Καναδά στη Βόρεια Ιρλανδία), χάθηκε μυστηριωδώς μαζί με τον Φρεντ Νούναν επιχειρώντας τον γύρο του κόσμου. Το αεροσκάφος τους εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Παρά τις έρευνες δεκαετιών, ουδέποτε βρέθηκαν συντρίμμια.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή για τη δημοσιοποίηση και άλλων διαβαθμισμένων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το 1963 και τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968.

Επικρίνεται όμως για αθέτηση υποσχέσεων περί δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019 προτού δικαστεί για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Ο θάνατος αυτού του φίλου πολλών σταρ και ισχυρών πολιτικών τροφοδότησε πλήθος συνωμοσιολογικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες τον δολοφόνησαν για να εμποδίσουν τις αποκαλύψεις που θα έκανε για ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα.