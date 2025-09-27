Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό στο κατάμεστο όπως αναμένεται «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την ενδεκάδα των νταμπλούχων.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Αναπληρωματικοί: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάνσα, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι, Ταρέμι.