Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό στο κατάμεστο όπως αναμένεται «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την ενδεκάδα των νταμπλούχων.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Αναπληρωματικοί: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάνσα, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYLEV #slgr pic.twitter.com/vO8We2MQ9v
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025