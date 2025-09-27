Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην παιδική χαρά της Αρτέμιδας, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι άγγιξε κατά λάθος γυμνά καλώδια που εξείχαν από κολώνα φωτισμού και υπέστη ηλεκτροπληξία. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την κατάσταση, ενώ οι γονείς έχουν ήδη καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Το σοκαριστικό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αρτέμιδα, έχει προκαλέσει οργή και προβληματισμό για το επίπεδο ασφαλείας στους δημόσιους χώρους που προορίζονται για ανήλικα.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό της 9χρονης.

Ηλεκτροπληξία στην Αρτέμιδα: Πώς συνέβη το ατύχημα

Η 9χρονη βρισκόταν στον χώρο παιχνιδιού λίγο πριν σκοτεινιάσει. Κάποια στιγμή περνώντας δίπλα από μια κολώνα φωτισμού, άθελά της άγγιξε τα γυμνά ηλεκτρικά καλώδια που ήταν εκτεθειμένα.

Αμέσως μετά την επαφή με τα γυμνά καλώδια, το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία και κατέρρευσε. Η μητέρα της που βρισκόταν στον χώρο τρομοκρατήθηκε όταν ξαφνικά κόπηκε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Λίγα λεπτά αργότερα, την εντόπισε πεσμένη στο έδαφος, σε κατάσταση σοκ και μουδιασμένη, να κλαίει και να αδυνατεί να κινηθεί. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Τελικά, όλα κύλησαν ομαλά και η αγωνία των γονέων πήρε τέλος.

Αυτή η άμεση κινητοποίηση και η εσπευσμένη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο ήταν κρίσιμες για την επιτυχή αντιμετώπιση της κατάστασης από τους γιατρούς.

Οι γονείς ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για το παιδί τους. «Βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές» ήταν η απάντηση του Δήμου.