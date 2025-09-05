Ατύχημα είχε ένα 13χρονο κορίτσι στη Χαλκιδική, όταν το απόγευμα της Πέμπτης έπεσε και τραυματίστηκε σε θαλάσσια παιδική χαρά στην περιοχή Τρανή Αμμούδα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς για τον τραυματισμό μίας 13χρονης, εντός θαλάσσιας παιδικής χαράς στη θαλάσσια περιοχή Τρανή Αμμούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Η 13χρονη γλίστρησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί της πόδι, αναφέρει η Voria.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς.