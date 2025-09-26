Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θεσπίσει για πρώτη φορά ένα ψηφιακό δελτίο ταυτότητας για πολίτες και μόνιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μέτρο στοχεύει κυρίως στην καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, ζήτημα που προκαλεί έντονες συζητήσεις στη χώρα εδώ και χρόνια.

Η νέα ταυτότητα δεν θα έχει έντυπη μορφή αλλά θα αποθηκεύεται σε κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το εργαλείο αυτό «θα καταστήσει πιο δύσκολη την παράνομη εργασία στη χώρα» και «θα προσφέρει επίσης πολυάριθμα πλεονεκτήματα στους πολίτες, όπως τη δυνατότητα να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους για να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε ουσιώδεις υπηρεσίες».

Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, καθώς καταργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πολίτες χρησιμοποιούν διαβατήρια ή άδειες οδήγησης όταν χρειάζεται να αποδείξουν την ταυτότητά τους.

Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι οι κάτοχοι του νέου ψηφιακού τίτλου δεν θα χρειάζεται να τον φέρουν πάντοτε μαζί τους. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, δηλαδή το 2029, θα καταστεί υποχρεωτικός για την απόδειξη του δικαιώματος εργασίας. Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να το ελέγχουν στο πλαίσιο των ήδη προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης.

Σε δεύτερη φάση, το ψηφιακό δελτίο θα χρησιμοποιείται και για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, όπως παιδική φροντίδα, κοινωνική πρόνοια και φορολογικά αρχεία.

Πολιτικές αντιδράσεις και επικρίσεις

Μετά την άνοδό του στην εξουσία, ο Κιρ Στάρμερ έχει εντείνει τα μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στην παράνομη εργασία. Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστηρίζει ότι το νέο σχέδιο «στρέφεται εναντίον των εγκληματικών δικτύων που υπόσχονται πρόσβαση στη βρετανική αγορά εργασίας για να βγάλουν κέρδος από τις επικίνδυνες και παράνομες διελεύσεις της Μάγχης».

Ωστόσο, η αντιπολίτευση εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Το κόμμα Reform UK χαρακτήρισε το μέτρο «κυνικό τέχνασμα» που αποσκοπεί στο να «εξαπατηθούν» οι ψηφοφόροι. Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέντενοχ το απέρριψε ως «κόλπο που δεν κάνει τίποτα για να πάψουν τα πλοιάρια» με μετανάστες να διασχίζουν τη Μάγχη.

Από την πλευρά τους, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την υποχρεωτική εφαρμογή, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες «υποχρεώνονται να δώσουν τα προσωπικά δεδομένα τους μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την καθημερινότητά τους».