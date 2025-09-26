Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική για την League Phase του UEFA Champions League την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου. Λόγω της 24ωρης απεργίας εκείνης της μέρας, στην οποία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οπαδοί των «Ερυθρόλευκων» ίσως να μην μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να δουν τον αγώνα της ομάδας τους.

Για όσους οπαδούς έχουν ήδη κλείσει εισητήριο για το Emirates Stadium και δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν λόγω της απεργίας, η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της δήλωσε πως θα έχουν προθεσμία μέχρι την Δευτέρα έως τις 11 το πρωί για ακύρωση του εισητηρίου και επιστροφή των χρημάτων τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων.

Υπάρχει και η δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στέλνοντας στο ticketing@olympiacos.org τον αριθμό κράτησης, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του νέου κατόχου.