Λίγες ώρες αφότου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου «σε λάθος κατεύθυνση», ο Παύλος Γερουλάνος ξεκαθάρισε (Action24) πως δεν υπάρχει αμφισβήτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όμως επέμεινε τόσο για το χρονικό περιθώριο που έχει το ΠΑΣΟΚ να «κουνήσει την βελόνα» -αφήνοντας έμμεσες αιχμές για την λειτουργία του κόμματος. «Δίνω μάχες για να πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος», σχολίασε. «Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, εάν δεν συγκληθούν τα όργανα, εάν δεν προχωρήσουμε προς ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε την στρατηγική μας ξανά».

Ο Γερουλάνος πάτησε σε παλαιότερες δηλώσεις Ανδρουλάκη σχολιάζοντας πως «το θέμα του χρόνου είναι κάτι το οποίο το συμμεριζόμαστε όλοι. Και ο πρόεδρος έχει μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι να πατήσουμε γκάζι αυτόν τον καιρό, διότι έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο οφείλουμε να το μάθει κάθε νοικοκυριό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας (…) Τώρα έχουμε ένα πολύ σπάνια έφορο έδαφος για το πρόγραμμα μας. Η δύναμη του προγράμματος μας δίνει αυτή τη στιγμή αυτήν την ευκαιρία». Προσδιορίζοντας το περιθώριο που έχουν μπροστά τους για να το καταφέρουν, τόνισε πως «το σύστημα μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις στο τραπέζι». Ειδικά για το κόμμα Τσίπρα, επεσήμανε πως «συζητιέται πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν ξέρω τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Αύριο το πρωί εάν συμβεί θα τραβήξει φώτα της δημοσιότητας και εκεί θα έχεις πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να παρουσιάσεις το πρόγραμμα σου».

Παρότι απέφυγε να σχολιάσει την δήλωση του Ανδρουλάκη, τάχθηκε υπέρ των δημόσιων παρεμβάσεων των στελεχών, όπως έγινε πρόσφατα με αυτές της Αννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα: «Οποιος έχει απόψεις, αγωνίες να τις εκφράζει. Πάντα όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ένα υπονοούμενο, πως επειδή υπάρχει κάποιος που κάνει κριτική σημαίνει και αμφισβήτηση του αρχηγού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο ΠΑΣΟΚ, δεν συζητείται», επανέλαβε. «Υπάρχει όμως η βούληση των στελεχών να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά».

«Συνέδριο ουσίας» και «τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις»

Σε άλλον εσωκομματικό τόνο, που αφορά το επόμενο διάστημα, έθεσε θέματα συνεδρίου επί τάπητος, επισημαίνοντας πως αυτό πρέπει να είναι «συνέδριο ουσίας» που «θα βάλει τα θέματα κάτω και θα δει πως το κόμμα μπορεί να συνταχθεί καλύτερα για να προχωρήσει μπροστά (…) Ανάλογα με τα θέματα που θα τεθούν θα υπάρχουν προφανώς και λύσεις οι οποίες θα προτιμηθούν για να μπορεί το κόμμα να πάει μπροστά». Ο Γερουλάνος μίλησε ακόμα και για αλλαγή προσώπων στην ηγετική ομάδα, αν και εφόσον χρειαστεί: «Πρέπει να έχουμε πάντα αυτήν την ηγετική ομάδα η οποία πείθει ότι το πρόγραμμα μας μπορεί να γίνει πράξη. Πρέπει πρώτα το πρόγραμμα μας να εμπεδωθεί, να είναι πολύ ξεκάθαρες οι προτεραιότητες, κι από κει τα σωστά άτομα να πάρουν τις σωστές θέσεις», είπε. Εμμέσως αναφέρθηκε και στον σημερινό τρόπο λειτουργίας, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα Πολιτικό Κέντρο που είναι «συμβουλευτικό όργανο», ενώ μετά το συνέδριο «θα έχουμε ένα διαφορετικό Πολιτικό Συμβούλιο θα έχουμε όργανα τα οποία θα είναι ετοιμοπόλεμα για τις εκλογές. Αρα εκεί θα αναδειχθούν και τα στελέχη, τα οποία ο πρόεδρος θα επιλέξει για να πείσουν (…) Όλη αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ γόνιμη και πάρα πολύ κρίσιμη».

Κινητικότητα ενόψει συνεδρίου

Οι διαρκείς παρεμβάσεις του τελευταίου διαστήματος μπορούν να ερμηνευθούν και ενόψει συνεδρίου, το οποίο όλα δείχνουν πως θα πραγματοποιηθεί (εφόσον τηρηθεί ο προγραμματισμός) στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστεί η ΚΟΕΣ που θα αναλάβει την διοργάνωσή του -το γεγονός πως μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί μόνο ο γραμματέας της, Γιάννης Βαρδακαστάνης, είναι ένας από τους λόγους «γκρίνιας» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο των ανενεργών ή καταργημένων οργάνων.