Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Νίκος Περέλης, ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο Νίκος Περέλης υπήρξε ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου .

υπήρξε ιδρυτής της . Διέγραψε σημαντική πορεία ως σκηνοθέτης , ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας.

, και θεατρικός συγγραφέας. Σκηνοθέτησε πάνω από 150 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Συνεργάστηκε με σημαντικά θέατρα και καλλιτέχνες της χώρας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του.

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο Νίκος Περέλης, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου. Ο Περέλης υπήρξε ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανανέωση του θεατρικού τοπίου.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της ανέφερε: “Αποχαιρετούμε σήμερα, με ιδιαίτερη θλίψη, τον Νίκο Περέλη, έναν ακάματο θεατράνθρωπο, στο οποίο διέλαμψε επί δεκαετίες.“ Υπογράμμισε τη σπουδαία καλλιτεχνική του πορεία και το πάθος του για συνεχή πειραματισμό και καινοτομία στη σκηνή.

Ο Νίκος Περέλης σπούδασε στην Ελλάδα και τον Καναδά και υπήρξε μαθητής διακεκριμένων ηθοποιών και σκηνοθετών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σκηνοθέτησε περισσότερα από 150 έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Ο ίδιος διακρίθηκε και ως θεατρικός συγγραφέας, ενώ σημείωσε σημαντικές ερμηνείες σε απαιτητικούς ρόλους. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και της περιφέρειας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Η δημιουργία της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου το 1996 αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του, καθώς ανέλαβε και τη διεύθυνσή της για πέντε χρόνια.

Η απώλεια του Νίκου Περέλη αφήνει κενό στον καλλιτεχνικό χώρο. Όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, “με την πορεία του, ο Νίκος Περέλης διαμόρφωσε το ελληνικό θέατρο και διαμορφώθηκε από αυτό, σε μια αδιάλειπτη και καρποφόρα διαλεκτική σχέση.”