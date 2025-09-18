Ο ηθοποιός και φωτογράφος Brad Everett Young βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες. Ο 46χρονος σκοτώθηκε ακαριαία όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στον αυτοκινητόδρομο 134, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Πολ Κρίστενσεν, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Young, δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Το πάθος του Μπραντ τόσο για τις τέχνες όσο και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν απαράμιλλο». Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Young είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα Grey‘s Anatomy, Boy Meets World και Charlie‘s Angels. Ωστόσο, η καριέρα του στράφηκε αργότερα στη φωτογραφία, όπου καθιερώθηκε στο χώρο του θεάματος, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις κόκκινου χαλιού. Το φωτογραφικό του έργο κοσμούσε τις σελίδες κορυφαίων περιοδικών, όπως ταTheHollywoodReporter, VanityFair, Vogue, Elle, Harper’sBazaar, Peopleκαι Variety.