Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στο Καστέλι Κισάμου, με θύμα ένα 4χρονο αγοράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο της οικογένειας που ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο άρχισε να κινείται προς τα εμπρός. Το σημείο ήταν κατηφορικό και, πριν προλάβει ο πατέρας του παιδιού να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον μικρό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.