Σύμφωνα με νέα έκθεση της ACEA, η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε πτώση 2,4% στον αριθμό εγγραφών νέων επιβατικών οχημάτων το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με τον ίδιο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι παρά τις προκλήσεις της αγοράς, ο τομέας των επαγγελματικών οχημάτων χαρακτηρίζεται από πιο έντονες πιέσεις, με κάθετες πτώσεις στις πωλήσεις φορτηγών, λεωφορείων και βαν.

Ακόμα, οι αλλαγές στη ζήτηση, οι περιορισμοί σε υποδομές φόρτισης και οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής (π.χ. πρώτων υλών και μπαταριών) επηρεάζουν σημαντικά τον ρυθμό ανάκαμψης της αγοράς.

Παράλληλα, η μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα συνεχίζει να «τρέχει», με τα νέα μοντέλα EV να καταγράφουν σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση, αν και δεν επαρκούν ακόμη για να αντιστρέψουν την πτωτική τάση συνολικά.

Η έκθεση της ACEA εμφανίζει τη σημερινή φάση ως «διορθωτική», όπου η αγορά οχημάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα καύσιμα, τάσεις και τεχνολογίες για να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς.