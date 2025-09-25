Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι.

Μέχρι στιγμής, το δίκτυο δεν έχει δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη επίθεση.

Οι επιδρομές σημειώνονται μία ημέρα μετά την επίθεση με drone που έπληξε τη νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα.