Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τόνισε ότι η Ρωσία παραβίασε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προσβάλλοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με επιδίωξη την προσάρτηση εδαφών του.

Η Μελόνι επισήμανε ότι η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης», σημειώνοντας πως «το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο διεθνές δίκαιο, δημιούργησε αποσταθεροποιητικές συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης καταδίκασε εκ νέου τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».

Σύμφωνα με τη Μελόνι, «μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένα απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». Όπως δήλωσε, «πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για τη δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος».

Διεθνείς πρωτοβουλίες για την ειρήνη

Η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και εξέφρασε τη βούληση της Ιταλίας να συμβάλει στην προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών, δηλώνοντας πως είναι «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, την βοήθειά της».