Τα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards διεξάγονται κάθε χρόνο και βασίζονται στις ψήφους των χρηστών για τα αγαπημένα τους μέρη, αξιοθέατα και εστιατόρια ανά τον κόσμο. Οι νικητές προκύπτουν από τις προτάσεις χιλιάδων χρηστών.

Η λίστα «Best of the Best Restaurants» αποκαλύφθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνοντας οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, από γκουρμέ fine dining έως φιλικά προς τα κατοικίδια στέκια. Το πιο σημαντικό βραβείο είναι το «All Time Best», που απονέμεται φέτος για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της 25ης επετείου του TripAdvisor, σε εστιατόρια με μεγάλο αριθμό εξαιρετικών κριτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Το φετινό κορυφαίο εστιατόριο είναι το Bodegas Mezquita Céspedes στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Το μικρό αυτό τάπας εστιατόριο ξεχωρίζει για τα αυθεντικά τοπικά πιάτα και τη ζεστή φιλοξενία του, με αξιολόγηση 4,6 αστέρων από 13.000 κριτικές, εκ των οποίων οι 9.500 πέντε αστέρων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Floresta Das Escadinhas στη Λισαβόνα, ένα εστιατόριο σε παλιά εκκλησία, γνωστό για τα εξαιρετικά ψάρια και το φιλικό προσωπικό.

Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Ατλαντικό και το Balkan Mediterranean Restaurant στο Μπανφ του Καναδά. Το εστιατόριο άνοιξε από Έλληνα μετανάστη πρώτης γενιάς και προσφέρει αυθεντική εμπειρία, με εβδομαδιαίες ελληνικές βραδιές που περιλαμβάνουν σπάσιμο πιάτων και παραδοσιακούς χορούς.

«Φρέσκια μεσογειακή κουζίνα στην καρδιά του Μπανφ. Ιδρύθηκε το 1984. Η γιαγιά μας έζησε μέχρι τα 103 της χρόνια για έναν λόγο — η φρέσκια και υγιεινή διατροφή της Ελλάδας. Οι οικογενειακές μας συνταγές τιμούν τις παραδόσεις της Μεσογείου, με μια μεγάλη ποικιλία από πιο ελαφριές χορτοφαγικές επιλογές και επιλεγμένα halal κρέατα. Ελάτε μαζί μας κάθε εβδομάδα στη “Ελληνική Βραδιά” με χορό της κοιλιάς, σπάσιμο πιάτων και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς! Το διάσημο, δωρεάν ζωντανό dinner show του Μπανφ. Ώπα!», αναφέρει το εστιατόριο στην περιγραφή του.

Τα δέκα κορυφαία «All-Time Best Restaurants» σύμφωνα με τα Travellers’ Choice Awards είναι:

Bodegas Mezquita Céspedes, Ισπανία

Floresta Das Escadinhas, Πορτογαλία

The Balkan Mediterranean Restaurant, Καναδάς

Fellini, Ουρουγουάη

Restaurante Marius Degustare, Βραζιλία

The Witchery Restaurant, Ηνωμένο Βασίλειο

Vivi Cafe, Ιταλία

GYOPAO Gyoza Roppongi, Ιαπωνία

Tower Tandoori Restaurant, Ηνωμένο Βασίλειο

Gabah Indonesian Cuisine, Ινδονησία

Στην 14η θέση βρίσκεται και το ελληνικό Olondi Restaurant στην Ελούντα της Κρήτης, ένα οικογενειακό εστιατόριο με εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, φρέσκα θαλασσινά και άψογη εξυπηρέτηση.

Άλλες ελληνικές διακρίσεις περιλαμβάνουν το «Thes Greek Creative Cuisine» στην Αθήνα και το «Petousis Restaurant» στην Κρήτη στην κατηγορία «Casual Dining». Στην κατηγορία «Hidden Gems» διακρίνονται τα «Symposio Restaurant» στην Αθήνα και «Theodosi Restaurant» στην Κρήτη.

Για βραδινό ραντεβού, ξεχωρίζουν στη Ρόδο το «Ginger A La Carte Restaurant», το «Mylos A La Carte Restaurant» και το «Blue Bay A La Carte Restaurant». Στην pet-friendly κατηγορία ξεχωρίζει το «Olondi Restaurant» στην Κρήτη, ενώ στην κατηγορία «vegan-vegeterian» διακρίνεται το Nostos, επίσης στην Κρήτη.