Οι ιαχές εκατομμυρίων Γάλλων, από το Παρίσι και κάθε πόλη, φτάνουν στα Ηλύσια Πεδία, τη στιγμή που ο Φρανσουά Μπαϊρού παραδίδει με ανακούφιση την πρωθυπουργία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στην ουσία στέλνει τον μέχρι προχθές υπουργό Αμυνας να βαδίσει σε ναρκόπεδιο.

Ηταν η τελευταία επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν, όπως είπαν πολλοί, ο Λεκορνί, από τους πιο πιστούς του, ο οποίος μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα τού πρωθυπουργού προειδοποίησε για ρήξεις.

Στους δρόμους 80.000 αστυνομικοί

Ηδη 80.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους και στις πλατείες προσπαθώντας να αποσοβήσουν έκτροπα.

Γιατί το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» ήταν αυτό που ξημέρωσε για τη Γαλλία.

«Μπλοκάρετε υποδομές, υπηρεσίες, κάθε τι που σηματοδοτεί τη λεηλασία της ανθρώπινης υπόστασης, την ακρίβεια, την ανισότητα, το κράτος που εξυπηρετεί του λίγους».

Και πλέον δεκάδες οδοφράγματα σε εκατοντάδες δρόμους μεγάλων πόλεων στη Γαλλία.

Ολα είναι εφικτά

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Λεκορνί και διαβεβαίωσε ότι θα συνο0μιλήσει τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας τις προσεχείς ημέρες.

Επαίνεσε το εξαιρετικό θάρρος του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού και δεσμεύθηκε να φανεί περισσότερο δημιουργικός και περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Σοβαρά επεισόδια

Ομως τα επεισόδια είχαν ξεσπάσει και ήταν σοβαρά. Και στόχος είναι ο Μακρόν. Και ο προϋπολογισμός λιτότητας.

Διαδηλωτές διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων, σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία

Το απόγευμα της Τετάρτης πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν να κατασβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού.

Η αναταραχή κυριαρχεί και στη Μασσαλία και στη Λυών.

* Αστυνομικοί είχαν προχωρήσει μέχρι το μεσημέρι σε 295 συλλήψεις, εκ των οποίων 171 στο Παρίσι.

Στο Παρίσι, επεισόδια σημειώθηκαν στις πλατείες Ρεπιμπλίκ και Σατλέ με χιλιάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται και την αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους. Η ατμόσφαιρα έγινε πιο τεταμένη όταν ρίχτηκαν καπνογόνα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Στα πανό και τα συνθήματα κυριάρχησαν οι αναφορές στον πρόεδρο Μακρόν, ενώ δεν έλειψαν και τα σαρκαστικά μηνύματα για τον νέο πρωθυπουργό.

Ούτε μουσεία

Περίπου 25 μουσεία και μνημεία, ανάμεσά τους το Πάνθεον και το Μουσείο Ορσέ, έμειναν κλειστά λόγω απεργιών.

Στη Ρεν, περίπου 1.000 διαδηλωτές κατέλαβαν την περιφερειακή λεωφόρο, πυρπόλησαν λεωφορείο και ανάγκασαν σχολεία να κλείσουν. Η αστυνομική επέμβαση οδήγησε στη διάλυση του πλήθους.

Καταλήψεις

Στην Ανγκουλέμ, τα σημεία πρόσβασης στη RN10 παραμένουν αποκλεισμένα με εντολή της τοπικής νομαρχίας, ενώ στο Μονπελιέ περίπου 1.500 διαδηλωτές προκάλεσαν φθορές, έκαναν άτυπες καταλήψεις και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά.

Η αστυνομία προχώρησε σε 34 συλλήψεις, με 9 άτομα να παραμένουν υπό κράτηση.

Στη Βαλάνς, περίπου 200 διαδηλωτές κινούνταν στην οδό Βίκτορ Ουγκό, βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων κατά μήκος της πορείας τους.

Τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από το πρωί.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων διεξάγεται με προβλήματα.

Προβλήματα υπάρχουν και στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Ο Λεκορνί για τους Γάλλους

Στο κατώφλι του ναρκοπέδιου ο Λεκορνί δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή. Και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

Φτάνουν οι διαβεβαιώσεις αυτές;

Στη Μασσαλία, η αστυνομία εμπόδισε 200 διαδηλωτές να αποκλείσουν κεντρικό δρόμο.

Ομάδες διαδηλωτών προσπάθησαν να μπλοκάρουν την περιφερειακή οδό του Παρισιού κατά την ώρα αιχμής την Τετάρτη.

Έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, μπλόκαραν και επιβράδυναν την κυκλοφορία.

Στο Παρίσι, οι πυροσβέστες αφαίρεσαν καμένα αντικείμενα από ένα οδόφραγμα που είχαν στήσει μαθητές για να εμποδίσουν την κυκλοφορία κοντά σε ένα λύκειο.

Η αστυνομία του Παρισιού δήλωσε ότι 132 άτομα έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις εκεί μέχρι στιγμής.

Στη δυτική πόλη της Νάντης, διαδηλωτές απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο με φλεγόμενα ελαστικά και κάδους απορριμμάτων.

Το αδιέξοδο

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024.

Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιέν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση.

Το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν το νέο κυβερνητικό σχήμα θα παρουσιασθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και την δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.