Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου και να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του σε καιρό ειρήνης.

Σε συνέντευξή του στο «The Axios Show», ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να πιέσει για την διεξαγωγή εκλογών, εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, παρά τις προκλήσεις που θέτει το Σύνταγμα της Ουκρανίας και τις ανησυχίες για την ασφάλεια, οι οποίες επέβαλαν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. «Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα του προέδρου», είπε στη συνέντευξή του.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία θα είχε λήξει τον Μάιο του 2024, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός, ώστε να επιτραπεί σε έναν νέο ηγέτη, με νέα εντολή, να επιδιώξει μακροπρόθεσμη ειρήνη. Προειδοποίησε επίσης τους Ρώσους αξιωματούχους να τερματίσουν τον πόλεμο ή να προετοιμαστούν για ουκρανικά πλήγματα σε στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία, εάν της παρασχεθούν.