Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Axios, προειδοποιώντας ότι, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, τότε «οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να ξέρουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το Κίεβο, υπογράμμισε πως η Ουκρανία δεν στοχοποιεί αμάχους γιατί «δεν είναι τρομοκράτες». Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χτυπηθούν κέντρα λήψης αποφάσεων στη Ρωσία, όπως το Κρεμλίνο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού είναι τα καταφύγια. Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τα χρειαστούν ούτως ή άλλως», είπε χαρακτηριστικά. «Κάθε μέρα που μας επιτίθενται, θα απαντάμε», πρόσθεσε.

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε μία ημέρα νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έθεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ αίτημα για την απόκτηση ενός νέου οπλικού συστήματος, το οποίο όπως είπε θα μπορούσε να εξαναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν ονόμασε δημόσια το συγκεκριμένο σύστημα, τονίζοντας ωστόσο πως «θα το αναφέρω μόλις κλείσουν οι κάμερες». Ο Ντόνλαντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Θα το εξετάσουμε».

«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως το έχουμε, πιστεύω ότι θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη ρωσική επιθετικότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του έχει ήδη τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με drones. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι χρειάζεται πρόσθετα μέσα, ειδικά για να επιταχυνθεί το τέλος του πολέμου.

Κατά τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε σύμφωνος με την ιδέα ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει χτυπήματα σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές, εφόσον δέχεται επιθέσεις:«Αν χτυπούν την ενέργειά μας, τότε όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ μπορούμε να χτυπήσουμε τη δική τους», ανέφερε.

Τέλος, ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε τέλος ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την κλιμάκωση, αλλά «θα συνεχίσει να αμύνεται και να απαντά στις επιθέσεις με όλα τα διαθέσιμα μέσα».