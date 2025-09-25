Ένας άνδρας συνελήφθη στο Ισραήλ με την κατηγορία ότι απείλησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη άνδρα που απείλησε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ο ύποπτος εισήλθε σε αστυνομικό τμήμα στην Κιριάτ Γκατ και δήλωσε ότι σχεδίαζε να αγοράσει πυροβόλο όπλο για να τον πυροβολήσει.

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία.

Η υπόθεση έρχεται σε περίοδο που η δημόσια υποστήριξη προς τον Νετανιάχου μειώνεται λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Στη Γάζα, μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να κρατούν 48 ομήρους, με τις οικογένειές τους να ζητούν συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών στην πόλη Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, κατηγορούμενος ότι απείλησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τους εορτασμούς για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, όταν ο ύποπτος εμφανίστηκε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την πρόθεσή του να σκοτώσει τον Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει πυροβόλο όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές.

Ο ύποπτος συνελήφθη άμεσα και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας.

Το περιστατικό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μείωση της δημόσιας υποστήριξης προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Την ίδια ώρα, στη Γάζα, μαχητές της Χαμάς συνεχίζουν να κρατούν 48 ομήρους, εκ των οποίων 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Οι οικογένειές τους ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε συμφωνία για την επιστροφή τους.