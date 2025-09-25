Ο διακεκριμένος Ισραηλινός ιστορικός ελληνικής αρχαιότητας, Ιράντ Μάλκιν, προειδοποιεί ότι η αναφορά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια «Σούπερ Σπάρτη» για το Ισραήλ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη χώρα.

Σε ανάλυσή του στο Foreign Policy, ο Μάλκιν επισημαίνει ότι η στρατηγική έμπνευση από τη Σπάρτη αντικατοπτρίζει όχι δύναμη αλλά ανησυχία και ενδεχομένως οδηγεί σε διάβρωση κράτους και κοινωνίας.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι η Σπάρτη αντιπροσώπευε αυστηρό μιλιταρισμό και καχυποψία, σε αντίθεση με την Αθήνα που συμβόλιζε «ανοιχτότητα», εμπόριο και δημοκρατία. Η απόπειρα του Νετανιάχου να συνδυάσει και τα δύο πρότυπα σε ένα «υπερ-σπαρτιατικό» όραμα, σύμφωνα με τον Μάλκιν, καταρρίπτει τη φυσική τους αντίθεση και προβάλλει ένα μοντέλο απομόνωσης και πολιορκίας.

Επιπλέον, ο Μάλκιν επισημαίνει τη θρησκευτική διάσταση του παραλληλισμού: τόσο η Σπάρτη όσο και το βιβλικό Ισραήλ νομιμοποιούσαν την παρουσία τους στη γη μέσω «ιδρυτικών/χαρτογραφικών μύθων», οι οποίοι αντανακλούν την αγωνία για τη διατήρηση της κυριαρχίας παρά την πραγματική ανθεκτικότητα.

«Η Σπάρτη μπορούσε να συντηρεί την εικόνα αυτάρκειας μόνο επειδή βασιζόταν στην πλούσια αγροτική οικονομία που καλλιεργούσαν οι υποδουλωμένοι Είλωτες», καταλήγει ο Μάλκιν, προειδοποιώντας ότι η υιοθέτηση του σπαρτιατικού προτύπου για το σύγχρονο Ισραήλ μπορεί να αποδειχθεί στρατηγικά ακατάλληλη.