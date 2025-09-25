Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας προειδοποίησε ότι οι δορυφόροι της χώρας του παρακολουθούνται από ρωσικούς δορυφόρους. Ο Μπόρις Πιστόριους εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με δύο δορυφόρους Luch/Olymp που παρακολουθούν τους δορυφόρους Intelsat που χρησιμοποιούνται από τις γερμανικές δυνάμεις και άλλους.

Σε ένα συνέδριο διαστήματος στο Βερολίνο, δήλωσε: «Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επεκτείνει ραγδαία τις δυνατότητές τους για πόλεμο στο διάστημα τα τελευταία χρόνια. Μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες των δορυφόρων, να τυφλώσουν τους δορυφόρους, να τους χειραγωγήσουν ή να τους καταστρέψουν κινητικά».

Οι δύο ρωσικοί δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν το 2014 και το 2023 έχουν κατηγορηθεί ότι «παρακολουθούσαν» δορυφόρους άλλων χωρών στο παρελθόν. Η γαλλική νεοσύστατη διαστημική εταιρεία Aldoria δήλωσε ότι παρατήρησε έναν να εκτελεί μια «ξαφνική προσέγγιση» σε έναν δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά τον Μάιο του 2024.

Ένα χρόνο πριν, η αμερικανική εταιρεία Slingshot Aerospace δήλωσε ότι είχε εντοπίσει «μη φιλική» συμπεριφορά – με έναν από τους δορυφόρους να δείχνει ένα μοτίβο στο οποίο σταματούσε κοντά σε μη ρωσικούς δορυφόρους.

Ο κ. Πιστόριους επανέλαβε την ανάγκη για συνομιλίες σχετικά με την ανάπτυξη επιθετικών δυνατοτήτων στο διάστημα ως αποτρεπτικό μέσο.