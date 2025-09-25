«Καμία παράνομη πράξη και καμία πληρωμή που δεν ήταν νόμιμη δεν έγινε επί δικής μου θητείας», δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού – την περίοδο 23/1/2024 μέχρι 31/1/2025 – Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Κατά την μαραθώνια εξέταση του που ξεπέρασε τις 9 ώρες, ο κ. Μπαμπασίδης επισήμανε ότι είναι «στη διάθεση των μελών της Επιτροπής σε μία κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, αν χρειαστεί, με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, για να βγει η αλήθεια».

«Με κάθε ευθύνη ως δημόσιος λειτουργός, που το κράτος με εμπιστεύθηκε, και με τη διάθεση να πω την αλήθεια για κάθε πτυχής της υπόθεσης για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διαλεύκανση των παρεξηγήσεων που δημιούργησαν μείζον θέμα στη χώρα, δηλώνω ότι καμία πράξη παράνομη δεν έγινε. Καμία πληρωμή που να μην είναι νόμιμη δεν υπήρξε από μέρους μου και καμία παράνομη πράξη δεν έγινε όσο διάστημα διατέλεσα πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν ξέρω τη δικογραφία, ό,τι γνωρίζω είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες που διάβασα. Για να υπάρξει παράνομη πράξη πρέπει να υπάρξει και πράξη. Πολύ εύκολα γίνονται παρεξηγήσεις. Καμία παράνομη πράξη και καμία πληρωμή που να μην είναι νόμιμη δεν έγινε. Με δική μου εντολή δεσμεύτηκαν πληρωμές ακόμα και για απλές καταγγελίες, ανώνυμες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαμπασίδης.

Όπως είπε, «οι πιστοποιήσεις για τις επιδοτήσεις δεν είναι μία απλή διαδικασία, περνά μέσα από πολλαπλές ευρωπαϊκές και εθνικές ελεγκτικές διαδικασίες», επισημαίνοντας ότι «με τη νέα ΚΑΠ δεν επιδοτούνται βοσκοτόπια χωρίς ζώα», και προσέθεσε ότι επί θητείας του «δεν πληρώθηκε κανένας βοσκότοπος χωρίς ζώα».

«Ο Οργανισμός, το 2024 μπήκε σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορα πράγματα, και ένα από αυτά ήταν, ναι, και τα βοσκοτόπια. Καταφέραμε να στήσουμε υπηρεσιακές ομάδες ελεγκτών, να κάνουμε ελέγχους και από το 50% απόκλισης που είχαμε καταφέραμε να περιοριστεί στο 4%», ανέφερε.

Ο κ. Μπαμπασίδης χαρακτήρισε «θετική την επιτήρηση», την οποία πρότεινε και ο ίδιος στον υπουργό –όπως είπε-, «ώστε να αντιμετωπιστούν με ένα στρατηγικό σχέδιο οι παθογένειες που δυσχέραιναν την σωστή λειτουργία του Οργανισμού».

«Η επιτήρηση είναι κάτι θετικό. Σημαίνει βελτιώσεις, γίνεται ένα action plan για την λειτουργία του Οργανισμού, το οποίο πρέπει να εγκριθεί, αξιολογείται διαρκώς, και κυρίως, εφόσον είναι υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχει ο ξαφνικός θάνατος. Μπορεί ο Οργανισμός δηλαδή να λειτουργεί, να πληρώνει και να ακολουθεί το action plan. Ποιος πρόεδρος δεν θα το ήθελε αυτό;» υποστήριξε.

Τόνισε ακόμα ότι «είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι πιστοποιημένος φορέας».

« Η χώρα εξυπηρετεί 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων, έναν πολύ μεγάλο αριθμό, είμαστε στη 5η θέση στην ΕΕ. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε μικρούς κλήρους – και αν είχαν ολοκληρωθεί τα σχέδια βόσκησης θα είχαν λυθεί», υπογράμμισε.

Ο κ. Μπαμπασίδης απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με επίμαχες συνομιλίες του που είδαν το φως της δημοσιότητας, τις απέδωσε σε παρεξηγήσεις.

«Εδώ ποινικοποιείται η λειτουργία μιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Εγώ μιλούσα με όλους, αγρότες, συνδικαλιστές, είχα οικειότητα, συναντιόμασταν σε διάφορες εκδηλώσεις. Προσπαθούσα να μην γίνουν επεισόδια. Καμία παράνομη συνομιλία και κάτι ύποπτο σε αυτήν δεν ξέρω. Από τα κανάλια εμφανίζονταν συνομιλίες χωρίς την ιδιότητα των συνομιλητών μου, όπως για παράδειγμα ότι είναι μέλη του Δ.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε.

Έντονα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Μπαμπασίδης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έμαθα τυχαία ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένη δικογραφία. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε για πληρωμές επίμαχων ΑΦΜ, της ζητήθηκε η παραίτηση.

Όταν αποχώρησε, δεν παρέδιδε το ερμάριο με τα έγγραφα των έλεγχων, παρότι της ζητήθηκε. … Της ζητήσαμε, της είπαμε, ελάτε να ανοίξετε το ερμάριο, πρέπει να παραδώσετε. Στείλαμε εξώδικο. Με αλυσοπρίονο ανοίξαμε το ερμάριο. Εκεί μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές -μία εκ των οποίων ήταν μιας 73χρονης, μια άλλη οικογένειας στην οποία έγινε δέσμευση περιουσίας- οι οποίες γινόντουσαν αποδεκτές, όχι με νόμιμες διαδικασίες, και πληρώνονταν.

Αυτές όλες οι υποθέσεις πήγαν στη Δικαιοσύνη, ενημερώθηκε ο υπουργός και η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Επειδή ήταν καθαρά διοικητικό θέμα, ο πρόεδρος είχε το δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν που φεύγει από μια θέση να παραδώσει. Η ίδια δεν παρέδιδε το ερμάριο να πληρωθούν. Είχαμε τις πληρωμές του Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσαν να γίνουν. Να αφήσουμε τον κόσμο απλήρωτο; Άνοιξε το ερμάριο έγινε η καταγραφή και αυτή κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Τέλος, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την παραίτηση του από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ανέφερε ότι έγινε στο πλαίσιο αλλαγών που ήθελε να προωθήσει.

«Η παραίτηση μού ζητήθηκε μαζί με όλων των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού διότι ο υπουργός ήθελε να επιλέξει τους συνεργάτες του στα διοικητικά συμβούλια όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά όλων των Οργανισμών. Έχει δικαίωμα από τον νόμο να κάνει αλλαγές μέσα στα πλαίσια αυτά, ζητήθηκε και από μένα η παραίτηση μου ενώ με κράτησε και άλλους δύο μήνες», ανέφερε.