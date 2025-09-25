Την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας με δημόσια παρέμβασή του. Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα σειρά ευρωπαϊκών και δυτικών χωρών έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, αναφέροντας ενδεικτικά το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Όπως σημειώνει, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, ενώ είχε προηγηθεί σχετικό κύμα αναγνώρισης από την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία. Συνολικά, τονίζει, πάνω από 140 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στη μειοψηφία των χωρών που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση. Παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει στη συντονισμένη αυτή κίνηση, αλλά συστρατεύεται και με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως «ντροπή που δεν μας αξίζει».

Παράλληλα, υπενθυμίζει το ιστορικό φορτίο και τους αγώνες του ελληνικού λαού που έχουν καταστήσει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τέτοιες επιλογές δεν τιμούν την ιστορική διαδρομή της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τονίζει τη σημασία να σταθεί η Ελλάδα στο πλευρό όσων μάχονται για την ειρήνη, τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και της λιμοκτονίας στη Γάζα, καθώς και για την επιστροφή των ομήρων και τη λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΟΗΕ.