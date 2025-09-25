Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του μετά από εγκλωβισμό σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο πλοίου. Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε ξεκινήσει τη βάρδιά του, στο Blue Star Chios, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά πόρτα του γκαράζ και εγκλωβίστηκε, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Η τραγωδία έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, με κλιμάκιο να βρίσκεται εντός του πλοίου προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, να εξετάσει λεπτομερώς το περιστατικό και να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Το γεγονός αυτό θεωρείται κρίσιμο για την κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων και την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Εξάλλου, το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πειραιά, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο πρόεδρος της ένωσης πληρωμάτων, Γιώργος Βάλλης, τόνισε ότι η τραγωδία πιθανότατα προκλήθηκε από τον εγκλωβισμό του νεαρού στην πόρτα, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερης εκπαίδευσης για την ασφαλή λειτουργία των μηχανισμών του πλοίου. Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, αλλά είχε περάσει μόνο μία ημέρα επιπλέον εκπαίδευσης στο πλοίο.

Η τραγωδία προκάλεσε την κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων, με τους ναυτεργάτες να κηρύσσουν 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά, απαιτώντας αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας και πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος.