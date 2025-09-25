Κάλεσμα για συμμετοχή στη 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοΐας απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο πλοίο «Blue Star Χίος». Τα συνδικάτα ζητούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση των ναυτικών. Η απεργία, που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα, αναμένεται να διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αξιώνει πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, η οποία συμμετέχει στην κινητοποίηση, καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα πλοία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου 2025, στη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς, όταν ο άτυχος 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θύρα λειτουργούσε χειροκίνητα, ενώ ο ναυτικός είχε ναυτολογηθεί στο πλήρωμα μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Εξελίξεις στην υπόθεση και αντιδράσεις

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του «Blue Star Χίος», οι οποίοι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ποινικού Κώδικα, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια του συμβάντος.

Η εταιρεία Blue Star Ferries, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» προς την οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα πραγματοποιηθεί.