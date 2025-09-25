Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 36χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν στη θέα ανήλικων παιδιών έξω από νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 34χρονη γυναίκα, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν τον άνδρα, περνώντας του χειροπέδες.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη.