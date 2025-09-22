Την έναρξη περιπολιών από εξειδικευμένους αστυνομικούς εντός των καταυλισμών Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού “ΣΚΑΙ”, το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν ένστολοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί με μόνιμη παρουσία στους συγκεκριμένους χώρους.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοϊδης, «το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων, εξειδικευμένων αστυνομικών, μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα. Ένστολοι, μάχιμοι. Σε 1,5 μήνα θα γίνει, από τώρα, θα υπάγονται στο ελληνικό FBI. Οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συγκεκριμένες συνοικίες και γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η ανοχή που υπάρχει τόσα χρόνια -και που για μένα είναι ακατανόητη- πρέπει να πάρει τέλος».

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, επισημαίνοντας ότι στην Αττική το πρόβλημα βαίνει μειούμενο. Εξήγησε πως υπάρχουν δύο πεδία: το ένα αφορά το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο, όπως δήλωσε, έχει πληγεί σημαντικά από το «ελληνικό FBI», με 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις μέσα σε δέκα μήνες. Το δεύτερο αφορά τη μικρή εγκληματικότητα που επηρεάζει τις γειτονιές, με τον υπουργό να αναγνωρίζει ότι παραμένει σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Ρομά, ενώ σημείωσε ότι παρά τη μείωση στις κλοπές και τις ληστείες, το φαινόμενο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές.

Αντιμετώπιση δράσης της τουρκικής μαφίας

Σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα, ο κ. Χρυσοχοϊδης διευκρίνισε ότι «είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστωτικού και πήραν άδειες παραμονής μέσω ασύλου. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει προφυλακίσει πολλά μέλη από εγκληματικές οργανώσεις». Επιπλέον, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίαστα εγκλήματα αυτών των ομάδων. Όλες οι δολοφονίες εξιχνιάζονται και προφυλακίζονται (σ.σ. οι δράστες τους)».