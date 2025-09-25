Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν ένας οδηγός Ι.Χ., στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει στροφή, φέρεται να έκανε λανθασμένο χειρισμό, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βρεθεί κυριολεκτικά στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το όχημα ακινητοποιήθηκε απότομα σε ψηλό κράσπεδο, με το εμπρόσθιο τμήμα του να κρέμεται επικίνδυνα, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των περαστικών.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του θεάματος, καθώς η εικόνα του Ι.Χ. να «αιωρείται» πάνω από τον δρόμο ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και ανησυχητική.

Φωτογραφία: Όψεις Ηρακλείου