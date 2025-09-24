Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη (24/9).

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στους συγκεντρωμένους ηγέτες: «Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας». Για να προειδοποιήσει στη συνέχεια τη Γενική Συνέλευση ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας, εκτός από φίλους με όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Πυρά κατά της Μόσχας

Ο Ζελένσκι δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά κατά της Μόσχας λέγοντας ότι καθώς «ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα».

«Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται», τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει η Μολδαβία να εισέλθει στην τροχιά της Ρωσίας», είπε και πρόσθεσε:

«Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παραβιάσεις στην Πολωνία

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «τρέλα που συνεχίζεται», καθώς 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν Σαχέντ ή ακόμα χειρότερα, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά», προσθέτει.

Επρεπε να συγκαλέσει το ΣΑ

«Η Εσθονία έπρεπε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε ακόμα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες παρακίνησε την ΕΕ να συνδράμει στρατιωτικά την Ουκρανία για να ανακαταλάβει χαμένα εδάφη.