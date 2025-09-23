Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Στη Σαμάρα, στόχος ήταν ένας σταθμός παραγωγής που αναμειγνύει ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals, το οποίο προορίζεται για εξαγωγές, σύμφωνα με την ανάρτηση του ουκρανικού στρατού στην εφαρμογή Telegram.

Στο Μπριάνσκ, πλήγμα δέχτηκε σταθμός που υποστηρίζει κρίσιμο αγωγό, απαραίτητο για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων, με την έκταση των ζημιών να παραμένει προς εκτίμηση.

The aftermath of the strike on the Samara line operation station on September 20. Pumps and one reservoir were damaged. P.S. There was a follow-up strike tonight; fresh satellite images will be available later!

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, στοχεύοντας στη μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου και στην αποδυνάμωση των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Από την πλευρά του, το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε μέσω Telegram ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα, χωρίς όμως να υπάρξει περαιτέρω σχόλιο.

Ukraine's General Staff confirmed overnight strikes on key Russian targets: In Bryansk region, a gas compressor station at the "8-N" facility was hit and caught fire, while in Samara region the "Samara" dispatch station was struck again by drones. On occupied Crimea, two

Τέλος, επίσης τα ουκρανικά στρατεύματα στόχευσαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, όπου σύμφωνα με το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού καταστράφηκαν δύο αεροσκάφη.