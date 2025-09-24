Ένα ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με την υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες επί του σκάφους υπέστη «διαταραχή» του GPS την Τετάρτη το πρωί, ενώ πετούσε πάνω από το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθ’ οδόν προς τη Λιθουανία, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επιβεβαίωσε μια προηγούμενη αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Europa Press.

Ωστόσο η παρεμβολή στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε τη Ρόμπλες δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει δεδομένα από στρατιωτικό δορυφόρο.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Σεπτεμβρίου είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό με αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες.

Τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αφήσει υπόνοιες για ρωσική εμπλοκή, όμως το Κρεμλίνο διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές κατηγορίες.

Εν τω μεταξύ, μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της Ισπανίας δήλωσε πως τέτοιου είδους περιστατικά είναι συνηθισμένα σε πτήσεις στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα πάνω από την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Πηγή: Reuters