Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χαμάς με επίκεντρο την πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία, που αποτελεί υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών και λειτουργεί υπό τη Χαμάς, καθώς και τα νοσοκομεία του θύλακα, έκαναν λόγο για σειρά επιθέσεων του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην πόλη της Γάζας, αλλά και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, μεταξύ Ράφα και Χαν Γιούνις.

Η αρμόδια υπηρεσία ανακοίνωσε πως 40 άτομα σκοτώθηκαν, εκ των οποίων οι 22 σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε αποθήκη όπου είχαν καταφύγει δεκάδες πολίτες, μεταξύ τους και παιδιά, κοντά στην αγορά Φίρας στον ανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ανασύρθηκαν πολλά πτώματα, μεταξύ αυτών και μικρών παιδιών, από τα ερείπια της αγοράς.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως θα προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση.

«Βοηθήστε μας!»

Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει πως επρόκειτο να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, μετά τη μαζική φυγή χιλιάδων κατοίκων ως αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Με την αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ είχε προαναγγείλει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας, χερσαίας και αεροπορικής, στον βόρειο τομέα του θύλακα, με στόχο – όπως αναφέρει – την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έως τα τέλη Αυγούστου, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι διέμεναν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 550.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει έκτοτε τη ζώνη, ενώ η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα αναφέρει 450.000 εκτοπισμένους.

Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι η μετακίνηση είναι εξαιρετικά δαπανηρή και επικίνδυνη.

Ο Θάερ Σακρ, 39 ετών, δήλωσε στο AFP πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη συνοικία του στην πόλη της Γάζας μαζί με την οικογένειά του, αλλά όταν προσπάθησαν να κινηθούν νότια, ισραηλινά τανκς άνοιξαν πυρ και η αδελφή του σκοτώθηκε. Οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην πόλη για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. «Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε καθώς δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε;».