Αν κάποιος δεν έχει εικόνα και ακούσει απλά ότι το ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό έληξε με 2-1, μπορεί να πιστέψει ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν «λιοντάρια» εναντίον… «Χριστιανών» και η ΑΕΚ ήταν χάρμα ιδέσθαι!

Μία ΑΕΚ με εννιά αλλαγές στη σύνθεσή της σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, κόντρα σε μία ομάδα που έκανε επίσης rotation (αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση διότι υπάρχει και η φυσιολογική διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας του ρόστερ), ήταν για 45’ απολαυστική. «Φανταστικό» άλλωστε χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο ο Μάρκο Νίκολιτς.

Και γιατί να μην το κάνει άλλωστε; Η δική του ΑΕΚ δημιούργησε 11 τελικές εκ των οποίων οι τέσσερις στο στόχο, πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε οκτώ κόρνερ και είχε 71% κατοχή της μπάλας. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» απολύτως φυσιολογικά έκαναν διαχείριση και του αγώνα και του υπέρ τους σκορ. Προσπάθησαν να ρίξουν και το ρυθμό, διότι υπάρχει και το ματς με το Βόλο και ακολουθούν άλλα δύο με την Τσέλιε εκτός και με την Κηφισιά και πάλι εκτός.

Είναι αλήθεια πως στο πρώτο κομμάτι του β’ μέρους οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν κάποια αντίδραση και απείλησαν περισσότερο την ΑΕΚ, χωρίς όμως να μπορέσουν να σκοράρουν. Ακόμα και έτσι όμως την πιο σημαντική ευκαιρία την έχασε ο Γιόβιτς, ο οποίος στο 76’ από το ένα μέτρο πήγε να… σπάσει το οριζόντιο δοκάρι της OPAP Arena. Ο Σέρβος το ψάχνει το γκολ, το κυνηγάει και κάποια στιγμή θα έρθει.

Η ΑΕΚ με 15 τελικές στο παιχνίδι εκ των οποίων οι έξι ήταν στην εστία και ένα δοκάρι σκόραρε δύο φορές. Στη Λάρισα για παράδειγμα είχε 24 τελικές, τέσσερις τελικές στην εστία, και σκόραρε μόνο μία φορά.

Αν κάτι αφήνει μία «πίκρα» είναι το γκολ με πέναλτι που δέχθηκε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Όχι γιατί χαλάει την εικόνα, αλλά γιατί μπορεί να παίξει ρόλο στην κούρσα της κατάκτησης μίας εκ των τεσσάρων πρώτων θέσεων που χαρίζουν ένα απευθείας εισιτήριο στους «8» της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ είναι «υποχρεωμένη» να κάνει το τέσσερα στα τέσσερα και ειδικά στο ματς με την Ηλιούπολη να σκοράρει όσες περισσότερες φορές μπορεί γιατί με συντελεστή τερμάτων 3-1 το έργο της θα είναι πιο δύσκολο.

Η λάμψη του Καλοσκάμη

Οφείλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και MVP του αγώνα Δημήτρη Καλοσκάμη. Τον περασμένο Ιούνιο η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τον Ατρόμητο. Όπως είχε γνωστοποιήσει η ομάδα του Περιστερίου, αυτή ήταν η πιο ακριβή πώληση που είχε κάνει στην ιστορία της.

Η ΑΕΚ επένδυσε πάνω στον νεαρό, επειδή δεν υπήρχαν επιλογές από τη δική της Ακαδημία, που να μπορούν να σταθούν επάξια στην πρώτη ομάδα και ο θεσμός του Κυπέλλου με τη νέα του μορφή επέβαλλε τη χρησιμοποίηση ενός παίκτη γεννημένου από το 2004 και έπειτα.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, στο πρώτο του παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη φανέλα της ΑΕΚ ήταν απολαυστικός. Από το δικό του κεφάλι κατάφερε ο Πιερό να δώσει το προβάδισμα στον «Δικέφαλο» και μετά από μία απλή πάσα του Ζοάο Μάριο, αντέδρασε αστραπιαία και «εκτέλεσε» χωρίς δεύτερη σκέψη τον Ζίφκοβιτς για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και να ανοίξει λογαριασμό ως παίκτης της ΑΕΚ. Η εκτέλεσή του ήταν άψογη. Φαλτσαριστό σουτ, μέσα από πολλά σώματα σημαδεύοντας τη γωνία του αντίπαλου γκολκίπερ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τον χαρακτήρισε ως «το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου». Εγώ εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει με την ίδια νοοτροπία.

ΥΓ: Κέρδος είναι επίσης ότι ο Φράντζι Πιερό σκόραρε ξανά, κέρδος είναι ότι ο Ζοάο Μάριο έχει εξαιρετικές επαφές με τη μπάλα και μπορεί να σου δώσει πολλά καλά στοιχεία στο παιχνίδι, κέρδος και το ότι ο Γκρούγιτς αποκτάει ρυθμό. Δεν είναι ο παίκτης που θα «καταπιεί» χιλιόμετρα στο γήπεδο, ο χώρος δράσης του είναι πολύ συγκεκριμένος, αλλά έχει εξαιρετικές τοποθετήσεις και δεν τον βλέπεις να κάνει λάθος μεταβιβάσεις.

ΥΓ 2: Ο Μουκουντί έπαιξε πάλι βασικός. Ο Νίκολιτς επειδή ο βαθμός δυσκολίας κόντρα στον Παναιτωλικό ήταν μεγαλύτερος δεν ρίσκαρε με τον Χρυσόπουλο. Απολύτως λογικό. Αποδεικνύει όμως, ότι η ΑΕΚ έκανε λάθος που δεν πήρε στόπερ το καλοκαίρι με τον Μήτογλου να είναι εκτός ομάδας και τον Κάλενς off.