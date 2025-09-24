Το επόμενο βήμα στην μεγάλη καριέρα του Ισπανού πρώην καλαθοσφαιριστή και «θρύλου» Πάμπλο Λάσο, bπρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε δύο τρόπαια της EuroLeague, φαίνεται να μην είναι αυτό που θα περίμενε ο μέσος οπαδός του αθλήματος.

Ο Ισπανός προπονητής φαίνεται πως θα «αφήσει» για λίγο καιρό τους πάγκους, καθώς ανακοινώθηκε από το ισπανικό μέσο DAZN πως θα εκτελέσει χρέη σχολιαστή στο ερχόμενο Σούπερ Καπ του ισπανικού μπάσκετ στην Μάλαγα. Εκεί, η ομάδα της πόλης, η Τενερίφη, η Βαλένθια και η «Βασίλισσα» θα αναμετρηηθούν για το τρόπαιο, με την φωνή του Πάμπλο Λάσο να είναι αυτή που με την εμπειρία της θα περιγράψει τους αγώνες.