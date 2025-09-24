Οπαδοί του Παναθηναϊκού ανακοίνωσαν τη δημιουργία της «Παναθηναϊκής Κίνησης», με βασικό στόχο – όπως δηλώνουν – την οριστική απομάκρυνση του Γιάννη Αλαφούζου από την ΠΑΕ. «Δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο. Κάθε μας ενέργεια θα έχει αποκλειστικά αυτό τον σκοπό: τη νόμιμη και ειρηνική διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού κόσμου απέναντι στη σημερινή διοίκηση», τονίζουν τα μέλη της.

Η Κίνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει το διαδίκτυο για να οργανώσει ποικίλες πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας. Η πρώτη, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί στον ευρωπαϊκό αγώνα με τους Go Ahead Eagles στις 2 Οκτωβρίου, όπου οι φίλοι της ομάδας θα διανείμουν χαρτάκια διαμαρτυρίας στις κερκίδες.

«Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισθάνεται την συνεχιζόμενη προσβολή του Μεγάλου Συλλόγου ως προσβολή στην ίδια του την οικογένεια. Και δυστυχώς για όσους θεωρούν ακόμη πως μπορούν να τον ναρκώνουν με «υποσχέσεις» και «εξελίξεις», ο κόσμος αυτός που βλέπει την δεύτερη οικογένεια του να ατιμάζεται στα χέρια της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου έχει αποφασίσει να δράσει επιτέλους. Να βάλει ένα τέλος στην κατρακύλα», αναφέρει μεταξύ άλλων η Παναθηναϊκή Κίνηση σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.