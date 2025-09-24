Ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ… πετάει από νίκη σε νίκη και διευρύνει το σερί του στην εποχή του Ανδαλουσιανού τεχνικού. Ο τελευταίος βάζει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στον σωστό και… ήρεμο δρόμο με τέσσερις διαδοχικές νίκες, μετά και την χθεσινή επί του Μαρκό με 1-0 για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Ο Χιμένεθ «έπιασε» τον Γιώργο Φοιρό και το σερί τεσσάρων νικών το οποίο είχε κάνει όταν ανέλαβε τη σεζόν 2002-03, με δύο κόντρα στα Χανιά για το Κύπελλο και από μία με Παναχαϊκή και Πανιώνιο για το πρωτάθλημα.

Εφόσον ο Άρης κερδίσει τον Πανσερραϊκό το επόμενο Σάββατο (27/09), ο 61χρονος τεχνικός θα ισοφαρίσει τις πέντε σερί νίκες στο ξεκίνημα του Σάκη Τσιώλη τη σεζόν 2010-11, όταν ο Λαρισαίος τεχνικός είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Μιχαλήτσο.

Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη πλέον για τον Χιμένεθ, αφού με το «2 στα 2» κόντρα σε Σέρρες και ΟΦΗ (04/09) θα φτάσει τις έξι νίκες και θα είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Άρη που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο στα πρώτα του έξι ματς με την ομάδα.