Ο Μανόλο Χιμένεθ παρατάσσει τον Άρη με… άλλη ενδεκάδα στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Μαρκό για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Ο μοναδικός που… επιβίωσε από την ενδεκάδα του παιχνιδιού με την Κηφισιά είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος, αλλάζοντας τους υπόλοιπους δέκα!

Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαντιγκά-Φρίντεκ στα πλάγια μπακ και οι Σούντμπεργκ-Ρόουζ στα στόπερ. Βοριαζίδης-Γαλανόπουλος το δίδυμο στα χαφ και ο Νινγκ πιο μπροστά. Γιαννιώτας-Σίστο στα εξτρέμ και ο Μισεουί κορυφή.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φρίντεκ – Βοριαζίδης, Γαλανόπουλος – Γιαννιώτας, Νινγκ, Σίστο – Μισεουί.