Ο μεγάλος κερδισμένος του Big-5… είναι ο Άρης!
Με το φινάλε του μεγάλου ντέρμπι στη Λεωφόρο και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, η πρώτη ματιά στη βαθμολογία οδηγεί σε ένα εύκολο συμπέρασμα. Οτι ο Άρης είναι ο μεγάλος κερδισμένος του Σαββατοκύριακου. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες που τους… έφεραν σε πιο ήρεμα «νερά» και μακριά από […]
Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει το μεσημέρι της Τρίτης (23/9) για να αποφασίσει αν οι ομάδες του Ισραήλ θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στις διοργανώσεις της.
ΟΜΑΔΑ Live: Ο Απόηχος του ντέρμπι «αιωνίων» – Οι ευρωπαϊκές μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού
Η «ΟΜΑΔΑ» Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Stoiximan Super League! Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, η «ΟΜΑΔΑ» Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης ο απόηχος του ντέρμπι «αιωνίων» – […]
Αντώνης Τσαπατάκης: «Χάλκινος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης
Ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73. Ο Παραολυμπιονίκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Έτσι και με την […]