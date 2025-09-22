Ο Κλέιτον Ντιαντί βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώνοντας την μετακίνησή του στην Αλ Ντιρίγια.

Ο 19χρονος Σενεγαλέζος εξτρέμ παραχωρήθηκε δανεικός για τον επόμενο χρόνο και με τον Άρη να προχωράει το μεσημέρι της Δευτέρας στις σχετικές ανακοινώσεις.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Clayton Silverio Diandy παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Al Diriyah F.C. της Σαουδικής Αραβίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026 (με οψιόν αγοράς)», αναφέρει η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων».

Ο Άρης θα πάρει 1,5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με την οψιόν αγοράς του να είναι στα 5 εκατ. ευρώ, εφόσον ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας εξασφαλίζει την άνοδο στην 1η κατηγορία.