Με το φινάλε του μεγάλου ντέρμπι στη Λεωφόρο και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, η πρώτη ματιά στη βαθμολογία οδηγεί σε ένα εύκολο συμπέρασμα. Οτι ο Άρης είναι ο μεγάλος κερδισμένος του Σαββατοκύριακου.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες που τους… έφεραν σε πιο ήρεμα «νερά» και μακριά από τη… φουρτούνα που πέρασαν από την Αράζ μέχρι και την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.

Ένα σερί το οποίο δεν ήρθε με τόσο καλή εικόνα, αλλά με σοβαρή παρουσία. Άλλωστε,το ζητούμενο στην εκκίνηση του Μανόλο Χιμένεθ στον κιτρινόμαυρο πάγκο δεν ήταν να γίνει ο Άρης… Ρεάλ, αλλά να πάρει νίκες με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος. Οπως και έγινε.

Νίκες οι οποίες έχουν αλλάξει άρδην το κλίμα στον κιτρινόμαυρο οργανισμό, στο οποίο βοηθάει και η κατάσταση στη βαθμολογία.

Οι απώλειες των υπολοίπων του Big-5 φέρνουν τον Άρη στον πόντο από την κορυφή σε μία απόσταση επτά βαθμών από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει βέβαια και ένα ματς λιγότερο. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα Άρης – ΠΑΟ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε τρεις αγωνιστικές. Ότι κάνουν μέχρι εκείνο το σημείο οι δύο ομάδες, θα καθορίσει και την κρισιμότητα εκείνου του ντέρμπι.

Ο Χιμένεθ ζητάει… χαμηλά τη μπάλα

Ίσως ο πρώτος που έχει κάθε λόγο να χαμογελάει λίγο παραπάνω είναι ο Ανδαλουσιανός, με το ονειρικό του ξεκίνημα στον πάγκο του Άρη. Παρόλα αυτά, επειδή είναι συνειδητοποιημένος,γνωρίζει ότι ακόμα υπάρχει δρόμος και ανήκει στο… δόγμα της ταπεινότητας. Οπότε, αυτό που ζητάει από χθες είναι «χαμηλά» τη μπάλα, πόσο μάλλον όταν έρχεται ένα ματς επικίνδυνο για εκπλήξεις όπως αυτό με το Μαρκό για το Κύπελλο.

Σήμερα θα γίνει γνωστή η αποστολή της ομάδας, με τον προπονητή του Άρη να ετοιμάζει για ακόμη μία φορά αρκετές αλλαγές.

Αθανασιάδης, Φαντιγκά. Φρίντεκ, Σίστο, Γιαννιώτας και Μισεουί είναι υποψήφιοι για την ενδεκάδα και πιθανό να πάρουν φανέλα βασικού. Δεδομένη είναι η παρουσία του νεαρού Βοριαζίδη.Θέση στην ενδεκάδα για πρώτη φορά σε επίσημο ματς διεκδικεί και ο Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ, καθώς ο Φαμπιάνο «κουβαλάει» αρκετή επιβάρυνση και ίσως το δοθούν ανάσες στην αυριανή αναμέτρηση.