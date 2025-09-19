Με τον Πέδρο Άλβαρο θα παραταχθεί ο Άρης στην αυριανή (20/09) αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Πορτογάλος στόπερ προπονήθηκε και σήμερα, αισθάνεται καλύτερα μετά τη λοίμωξη στο πόδι και τέθηκε στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από τον Ανδαλουσιανό τεχνικό εάν θα του δώσει φανέλα βασικού και τη θέση δίπλα στον Φαμπιάνο στα στόπερ ή αν θα στραφεί στη λύση του Λίντσεϊ Ρόουζ.

Ο Χιμένεθ αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, επαναφέροντας την ενδεκάδα στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις της μετά το μαζικό ροτέισον στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό την περασμένη Τετάρτη.

Ο Διούδης αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, όπως και οι Τεχέρο-Μεντίλ στα άκρα της άμυνας. Ο Μόντσου με τον Γαλανόπουλο θα πλαισιώσουν τον Ράτσιτς στα χαφ. Μορουτσάν-Ντούντου έχουν προβάδισμα για τα εξτρέμ, με τον Μορόν να επανέρχεται σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης.