Ο Άρης ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός της Κ-19 υπέγραψε για τα επόμενα τρία χρόνια με τους Θεσσαλονικείς, μόλις λίγα 24ωρα μετά τα δύο γκολ που σκόραρε με την Εθνική U-17 κόντρα στην Αρμενία!

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας τριών ετών.

Ο νεαρός διεθνής μέσος, που γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009, ξεκίνησε από την ομάδα Κ15, συνέχισε στην Κ17 και μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην ομάδα Κ19.

Επίσης είναι βασικός στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος U17 και, μάλιστα, στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Αρμενία πέτυχε δύο γκολ», αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη, ο οποίος μάλιστα δεν χάνει καθόλου χρόνο με τον «μικρό».

Μόλις λίγες ώρες μετά το πρώτο του επαγγελματικό του συμβόλαιο, ο Παπασαραφιανός… μπήκε σφήνα στην αποστολή του αποψινού αγώνα Κυπέλλου κόντρα στο Μαρκό. Και αν το ματς πάει καλά, δεν αποκλείεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής.