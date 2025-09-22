Ο Τάσος Δώνης δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή του αυριανού (23/09) αγώνα Κυπέλλου με το Μαρκό.

Παρότι ο 28χρονος εξτρέμ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, κρίθηκε ανέτοιμος και έτσι θα πρέπει να περιμένει μέχρι την αναμέτρηση του Σαββάτου (27/09) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την επάνοδό τού σε αποστολή της ομάδας

Παράλληλα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Πέρεθ, Γένσεν, Καντεβέρε, Μορουτσάν, Αλφαρελά και Μάικιτς.

Η αποστολή του Άρη: Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Loren Moron, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Χαρούπας.