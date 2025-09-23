Το Μαρκό… προσφερόταν ώστε ο Άρης να πετύχει μία νίκη με ευρύ σκορ στο Κύπελλο Ελλάδος. Ωστόσο αρκέστηκε στο γκολ του Γκάμπριελ Μισεουί, βγάζοντας πάλι πρόβλημα στη δημιουργία και στο σκοράρισμα.

Κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις τού μετά το τέλος του ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», τονίζοντας την ανάγκη της σωστής διαχείρισης του Λορέν Μορόν… «Εχουμε προβλήματα από τη μέση και μπροστά.

Με εξαίρεση τον Μορόν, έχουμε πολλούς τραυματίες στις θέσεις της επίθεσης.

Είναι ξεκάθαρο που υπάρχουν τα προβλήματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Μορόν και χρειαζόμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους τραυματίες πίσω.

Πέρα από αυτό. κερδίσαμε κυρίως λόγω της σοβαρότητάς μας στη μεσαία γραμμή. Ελπίζω σύντομα η απόδοσή μας επιθετικά να βελτιωθεί»,ανέφερε ο Ανδαλουσιανός στο αρχικό του σχόλιο, συνεχίζοντας την αναφορά του στο επιθετικό κομμάτι.

«Χρειαζόμστε σπεσιαλίστες στα γκολ και δεν μπορούμε να είμαστε μόνο με τον Μορόν, ούτε να τον στρεσάρουμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γκάμπριελ για την προσπάθεια που κάνει σε μία θέση που δεν είναι η φυσική του.

Τα γκολ είναι σημαντικά στο Κύπελλο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μην δέχεσαι γκολ.

Υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά σε τέτοια ματς. Τεχνική κατάρτιση, ψυχολογία και φυσική κατάσταση.

Κάθε φορά που παίζεις με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας, είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο κίνητρο. Γιατί; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μπαίνουμε με χαμηλότερο κίνητρο και με χαμηλότερη ταχύτητα από άλλα ματς».

Παρά τις πολλές αλλαγές και τις ευκαιρίες που μοίρασε, ο Χιμένεθ δεν πήρε τα αναμενόμενα και δεν τον άφησε ασχολίαστο… «Οταν ένας παίκτης παίζει σε μία ομάδα με πολλές αλλαγές, θεωρεί τον εαυτό του ως δεύτερη επιλογή.

Για να γίνει πρώτη επιλογή, πρέπει να το δείχνει όταν του δίνεται η ευκαιρία.

Τέσσερις σημαντικοί παίκτες λείπουν λόγω τραυματισμού και θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι όμως μία μεγάλη ευκαιρία για τους νεαρούς ώστε να δείξουν ότι είναι σημαντικοί για την ομάδα».