Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ.

Υλικά

  • 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο

  • 150 gr νερό

  • 2 πρέζες αλάτι

  • 50 gr βούτυρο
  • 3 αυγά μεγάλα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΠΑΤΙΣΕΡΙ

  • 250 ml γάλα

  • 250 ml κρέμα γάλακτος

  • 80 gr ζάχαρη

  • 1 μπαστούνι βανίλιας

  • 1 αυγό

  • 3 κρόκους αυγών

  • 20 gr κορν φλάουρ

  • 20 gr αλεύρι

  • 1 πρέζες αλάτι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  • 300 gr σοκολάτα 60%

  • 150 gr γάλα φρέσκο

  • 150 gr κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

  • 50 gr βούτυρο

  • 30 ml ρούμι

  • Λικέρ σοκολάτα ή κονιακ

  • Σαντιγί προαιρετικά για το σερβίρισμα

Δείτε εδώ την εκτέλεση: argiro.gr

