Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ.
Υλικά
- 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο
- 150 gr νερό
- 2 πρέζες αλάτι
- 50 gr βούτυρο
- 3 αυγά μεγάλα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΠΑΤΙΣΕΡΙ
- 250 ml γάλα
- 250 ml κρέμα γάλακτος
- 80 gr ζάχαρη
- 1 μπαστούνι βανίλιας
- 1 αυγό
- 3 κρόκους αυγών
- 20 gr κορν φλάουρ
- 20 gr αλεύρι
- 1 πρέζες αλάτι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
- 300 gr σοκολάτα 60%
- 150 gr γάλα φρέσκο
- 150 gr κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)
- 50 gr βούτυρο
- 30 ml ρούμι
- Λικέρ σοκολάτα ή κονιακ
- Σαντιγί προαιρετικά για το σερβίρισμα
