«Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα και ο εγγυητής αυτού του σχεδίου», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία και προανήγγειλε «πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο».

Σημείωσε ακόμη ότι «από τον Μάρτιο έχω μιλήσει δημόσια και ξεκάθαρα για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές» και πρόσθεσε: «Ενθαρρύνουμε τον δημόσιο διάλογο για προοδευτική λύση στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος για κοινή δράση και για να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση. Όλοι και όλες θα κριθούμε για το πως θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις. Η υποχρέωσή μας είναι πλέον να προωθήσουμε την πολιτική μας πρόταση και να κάνουμε πραγματικότητα την Προοδευτική Ελλάδα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με οργανωτικό σχέδιο και πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η πρότασή μας για την Προοδευτική Ελλάδα πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι λέγοντας: «Από την πρώτη μέρα είμαστε στο πλευρό του κ. Πάνου Ρούτσι στον δίκαιο αγώνα που κάνει. Από την αρχή, χωρίς τυμπανοκρουσίες τον συνάντησα και του μετέφερα τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κόμματος. Θα μπορούσε η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη να έχει λύσει το θέμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η ιατροδικαστική εξέταση μόνο να προσφέρει θετικά στην έρευνα μπορεί. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε σήμερα από τον Γιώργο Φλωρίδη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε την τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας: « Η προκλητική τοποθέτηση Ερντογάν, που έθεσε και θέματα εθνικής κυριαρχίας, αποδεικνύει το έλλειμα εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να είναι πιστή στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου. Και στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, η κυβέρνηση αμφισβητεί και τους διεθνείς θεσμούς και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον ΟΗΕ. Όλα αυτά, την ώρα που τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εξαρτώνται και από τους διεθνείς θεσμούς».

Αναφέρθηκε και στην ομιλία Τραμπ και άσκησε κριτική στην ΕΕ: «Είναι κρίσιμες και αρνητικές οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομιλία και η πολιτική Τραμπ περιέχει σκοταδιστικές και εμπρηστικές τοποθετήσεις. Αμφισβητεί ευθέως το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Επικίνδυνες απόψεις που συνδέονται με μία ακροδεξιά επίθεση και αναθεωρητικές απόψεις και παγκόσμια και στην Ευρώπη. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ευρώπη είναι αδύναμη και εξαρτημένη. Επιλέγει την οικονομία του πολέμου και όχι την πράσινη συμφωνία και το κοινωνικό κράτος. Και δεν έχει πολιτική αυτονομία, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας.

Έκανε επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας: «Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αντίθετα εντείνεται η απονομιμοποίηση της κυβέρνησης με τη σκανδαλώδη διαχείριση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και με την εντεινόμενη ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σημείωσε ακόμη ότι «o ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στη ΔΕΘ για την Προοδευτική Ελλάδα, που έχει διακριτή ταυτότητα και προκαλεί την προσοχή της δημόσια συζήτησης (πχ πρόταση για μηδενισμό/μείωση ΦΠΑ, για φορολόγηση υπερκερδών, φορολόγηση μερισμάτων, ενίσχυση εισοδήματος και μισθών, πλουραλισμό και αποκέντρωσης της οικονομίας, κλπ)».