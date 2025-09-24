Η Έμα Γουότσον μίλησε πρόσφατα για την επιλογή της να διακόψει προσωρινά την υποκριτική, με σκοπό να αφοσιωθεί στις ακαδημαϊκές της σπουδές. Σε συνέντευξή της στο Hollywood Authentic, η γνωστή ηθοποιός, που καθιερώθηκε παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο της ως Hermione Granger στις ταινίες Χάρι Πότερ, εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή της.

Από το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, τον Δεκέμβριο του 2018, η Γουότσον δεν έχει συμμετάσχει σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές. Όπως επισήμανε η ίδια, αισθάνεται «ίσως πιο ευτυχισμένη και υγιής από ποτέ» στη νέα αυτή φάση της ζωής της.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις της βιομηχανίας του θεάματος, τόνισε: «Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν είναι το γύρισμα αλλά η προώθηση και η πώληση αυτού του έργου, αυτού του κομματιού τέχνης. Η ισορροπία αυτή μπορεί να διαταραχθεί σημαντικά». Η Γουότσον υπογράμμισε πως η διαδικασία της διαφήμισης και προώθησης ενός έργου της προξενούσε ψυχική καταπόνηση, ενώ τόνισε: «Δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Αυτό με κατέστρεφε ψυχικά. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και η τέχνη. Απλά διαπίστωσα ότι έκανα πολύ λίγα από αυτά που πραγματικά μου άρεσαν».

Η πορεία και οι επιλογές της στον κινηματογράφο

Η Έμα Γουότσον πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη το 2000, στην κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Το 2014, συμπρωταγωνίστησε με τον Ράσελ Κρόου στην ταινία «Noah» του Ντάρεν Αρονόφσκι, ενώ το 2017 ανέλαβε τον ρόλο της Belle στη live-action εκδοχή του «Beauty and the Beast». Αμέσως μετά διακρίθηκε ως Meg March, στο φιλμ «Μικρές Κυρίες».

Παρά τις μεγάλες επιτυχίες της, ορισμένες άλλες παραγωγές στις οποίες συμμετείχε δεν είχαν την ίδια απήχηση. Ενδεικτικό είναι το «The Colony» του 2016, που σημείωσε ελάχιστα έσοδα στο βρετανικό box office.

Η καθημερινότητα και το μέλλον της Έμα Γουότσον

Η Γουότσον περιέγραψε επίσης την εμπειρία της στο πλατό, σημειώνοντας: «Τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα κινηματογραφικό πλατό, δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβα. Αλλά τη στιγμή που μπορείς να συζητήσεις μια σκηνή – ή που εγώ μπορούσα να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι – και μετά η στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γράφει και πρέπει να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο στον κόσμο – είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Γιατί απλά δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού. Είναι τόσο απελευθερωτικό. Αυτό μου λείπει βαθιά. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση».

Η Γουότσον αποφοίτησε το 2014 από το Πανεπιστήμιο Brown στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στην Οξφόρδη. Παράλληλα, διατηρεί έντονη δράση σε θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει εκφράσει δημόσια την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό, σύμφωνα με τον Guardian.