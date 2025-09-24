Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Καβάλα η είδηση του θανάτου της πολύτεκνης υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου, Ελένης Καρασταμάτη.

Η 57χρονη εργαζόμενη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε γίνει γνωστή μέσα από ένα βίντεο στο TikTok που την έδειχνε εν ώρα δουλειάς στο τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας την εκτίμηση και τη συμπάθεια πολλών πολιτών.

Η κ. Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια όταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της από συγγενικό πρόσωπο, σύμφωνα με το kavalanews.gr. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες του kavalapost.gr– αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς.

Έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η απώλεια της 57χρονης έχει σκορπίσει θλίψη τόσο στην οικογένειά της όσο και στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για την εργατικότητα και το χαμόγελό της.

Το βίντεο με την 57χρονη εν ώρα εργασίας:

«Παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον»

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος», αναφέρει ο δήμαρχος Καβάλας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η 57χρονη «υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της».

«Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», καταλήγει.