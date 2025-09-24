Στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται σήμερα ο 50χρονος από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδερφής του.

Ο δράστης υποστήριξε ότι σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος», ωστόσο οι πράξεις του δείχνουν ένα άλλο προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει για τον εαυτό του.

Όπως μετέδωσε τo ΜEGA, o αδελφοκτόνος υποστηρίζει ότι σκότωσε την 59χρονη έπειτα από συνεχείς παρατηρήσεις που το έκανε, αλλά και από τα όσα του είπε η σύζυγός του.

O 50χρονος ανέφερε σε αστυνομικούς πως θόλωσε μετά από τηλεφώνημα της γυναίκας του: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε».

Κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα.

Σήμερα, στενοί συγγενείς της οικογένειας θα συνοδεύουν την 59χρονη στην τελευταία της κατοικία.