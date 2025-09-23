Ένα 24ωρο πριν την κηδεία της 59χρονης, ο 50χρονος που ομολόγησε ότι την σκότωσε στο σπίτι όπου διέμεναν, προετοιμάζεται για την απολογία του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι σκότωσε την αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος», αν και οι πράξεις του φαίνεται να δείχνουν ένα διαφορετικό προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει.

Ο δράστης περιέγραψε ότι η πράξη προέκυψε έπειτα από συνεχείς παρατηρήσεις της αδελφής του και όσα του είπε η σύζυγός του. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο τηλεφώνημα: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς ξεκίνησε η ένταση στο σπίτι της αδελφής του: «Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί όπου άφησα τα παπούτσια μου. Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη την στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου, ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Διάρκεια της πράξης και δυνατότητα υπαναχώρησης

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε ότι η αδελφοκτονία δεν ήταν στιγμιαία: «Δεν πήρε ένα όπλο να πυροβολήσει, για να αναρωτηθεί μετά τι έκανε, αλλά πήρε τη σακούλα και έπνιξε την αδελφή του».

Σημείωσε επίσης ότι η σορός της 59χρονης έφερε σημάδια πάλης, υπογραμμίζοντας: «Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πάλης ο αδελφός θα μπορούσε να αντιληφθεί την πράξη του και να υπαναχωρήσει, όμως συνέχισε».

Η σχέση των δύο αδερφών

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο 50χρονος θα φτάσει σε ένα τέτοιο έγκλημα. Το περιβάλλον των δύο αδελφών τον περιέγραφε ως άτομο που αγαπούσε και φρόντιζε την αδελφή του, αποτελώντας διαχρονικά το μεγάλο της στήριγμα.

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, ο αδερφός της ήταν στη Δανία, γύρισε την Τρίτη το βράδυ αλλά μετά άρχισε να την υπηρετεί συνέχεια, όπως έκανε πάντα. Ο αδερφός της ήταν το στήριγμά της πάντα και πάντα την βοηθούσε. Την στήριζε πάρα πολύ αλλά δεν είχε βάλει μάλλον όρια και αυτό είχε κάποιο κόστος στην οικογενειακή του ζωή», αναφέρει φίλη της 59χρονης.

Η ίδια φίλη πρόσθεσε στοιχεία για τη σύζυγο του δράστη: «Μου είχε πει ότι δεν είχε καλή σχέση με τη νύφη της και ότι ήταν θέμα διαφωνίας στο ζευγάρι αυτό το πράγμα, ότι την στήριζε πολύ ο αδερφός της».